Het Synatic-dataplatform is een combinatieoplossing van iPaaS, ESB, ETL en API Management, gecreëerd om een ​​holistische oplossing te bieden die met ongelooflijke snelheid waarde levert. Met eenvoudig te gebruiken tools in combinatie met hoogwaardige functies hebben we de tijd en kosten voor data-integratie, automatisering en analyse met wel 80% verlaagd, en dat alles tegen een redelijke prijs. Onze cloud, uw cloud, op locatie. Geen code, low-code, jouw code. Voorverpakte oplossingen of vanaf de basis geconfigureerd. Synatic doet het allemaal.

Website: synatic.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Synatic. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.