SWAPP is een AI-aangedreven tool die tot doel heeft om binnen enkele minuten nauwkeurige, gedetailleerde en efficiënte bouwdocumenten en BIM-modellen te leveren. Door de meest vervelende en tijdrovende planningstaken te automatiseren, streeft deze technologie ernaar de projectduur en handmatige arbeidsuren aanzienlijk te verminderen, wat uiteindelijk leidt tot kostenbesparingen tot 75% en een drie keer snellere projectoplevering. Architecten die de technologieën van SWAPP integreren, kunnen profiteren van een toename van de winstgevendheid, groei en technologische vaardigheid van het bedrijf, waardoor ze zich kunnen concentreren op het plannen van creatieve ontwerpen, in plaats van op het beheren van gedetailleerde tekenproductieprocessen. Bovendien biedt SWAPP ook naadloze revisies, waardoor architecten eenvoudig en onmiddellijk wijzigingen kunnen aanbrengen op een AI-gestuurd platform. SWAPP kan nuttig zijn voor architectuurgerelateerde bedrijven, vooral voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in de bouw van meergezinsgebouwen en onderwijsstructuren. SWAPP wordt door experts uit de industrie erkend als een van de meest gedurfde AI-tools voor het automatiseren van detailontwerpwerk en het produceren van tekeningen. De revolutionaire kenmerken van de tool, zoals het implementeren van geavanceerde BIM-praktijken en het automatisch bijwerken van tekeningen en details wanneer er herzieningen plaatsvinden, zouden de toekomst van de architectuur vorm kunnen geven. SWAPP heeft ook de reputatie opgebouwd een betrouwbare assistent te zijn die projecten op tijd aflevert.

