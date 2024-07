SvelteLaunch is een Svelte 5 Boilerplate die een vliegende start maakt met het bouwen van nieuwe SaaS- en AI-applicaties. Belangrijkste kenmerken: * Database en authenticatie: SvelteLaunch is naadloos geïntegreerd met Supabase en biedt robuuste databaseoplossingen en veilige server-side authenticatie, kant-en-klaar. * Betalingsintegratie: vereenvoudig uw betalingsverwerking met Stripe en zorg voor soepele en veilige transacties voor uw gebruikers. * Transactionele e-mails: houd uw gebruikers op de hoogte met geautomatiseerde, betrouwbare e-mailmeldingen, mogelijk gemaakt door Mailgun. * Herbruikbare componenten: bespaar tijd en behoud de consistentie met een bibliotheek met vooraf gebouwde, herbruikbare componenten die op maat zijn gemaakt voor Svelte 5. * Geautomatiseerde SEO: optimaliseer uw aanwezigheid op het web moeiteloos met ingebouwde geautomatiseerde SEO-tools, zodat uw project de zichtbaarheid krijgt die het verdient. * AI Ready: een veilige API met 1:1 dekking voor het bouwen van AI-apps met Open AI API. * Styling: bouw prachtige websites met tailwind css en skeleton ui. SvelteLaunch is niet zomaar een standaard; het is een uitgebreide toolkit die is ontworpen om u te helpen snel hoogwaardige SaaS- en AI-applicaties te leveren. Met levenslange ondersteuning en toegang tot een Discord-community ben je nooit alleen op je ontwikkelingsreis. Zeg vaarwel tegen het gedoe van het opzetten van een complexe infrastructuur en concentreer u op wat er echt toe doet: het bouwen van innovatieve oplossingen en fantastische gebruikerservaringen. Sluit u vandaag nog aan bij de SvelteLaunch-community en transformeer de manier waarop u op SaaS gebaseerde bedrijven opbouwt.

Website: sveltelaunch.io

