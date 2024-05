Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Het team-tot-team AI-ticketingsysteem van de volgende generatie dat uw gesprekken op Slack mogelijk maakt. Wij helpen u de juiste antwoorden te vinden, samenwerkingen te verbeteren en snellere oplossingstijden te realiseren. Uw medewerkers gebruiken allemaal Slack, waarom zouden ze ergens anders de tickets moeten beheren? Met een Slack native ticketingsysteem vergroot u de samenwerking tussen teams en maakt u een efficiënt ticketingproces mogelijk. Met een nieuw, uniek model voor het werken met tickets zorgt Suptask ervoor dat complete teams betrokken kunnen worden bij het herstelproces van tickets. Met een ticketingoplossing die native in uw Slack-werkruimte draait, waar gebruikers tickets in hun gesprekken kunnen inschakelen om tickets aan te vragen, toe te wijzen, te prioriteren, te bekijken, te zoeken en erop te reageren - zonder Slack te verlaten. We creëren snellere doorlooptijden bij het oplossen van tickets, brengen teams dichter bij elkaar en verbeteren uw klanttevredenheid.

Categorieën : Productivity Helpdesksoftware

Website: suptask.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Suptask. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.