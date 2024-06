Supersparks is een tool zonder code die door gebruikers gegenereerde inhoud (UGC) op Webflow-sites mogelijk maakt, zoals opmerkingen, recensies en berichten in de community. Met Supersparks kunnen ontwikkelaars elk element van hun UGC-secties op maat ontwerpen in de Webflow Designer. Geen widgets meer insluiten! Via onze integraties met Webflow Memberships en Memberstack kunnen gegevens uit gebruikersaccounts, zoals naam en profielafbeelding, dynamisch worden weergegeven bij opmerkingen, recensies en berichten. Dit betekent dat u de mogelijkheid heeft om uw eigen, op maat ontworpen community binnen uw Webflow-site te creëren. Met behulp van onze componentgebaseerde installatie duurt het slechts een paar minuten om onze app in te stellen. Ga aan de slag met het verbeteren van de SEO en de doelgroepbetrokkenheid van uw sites, of met het bouwen van voorheen ondenkbare communityprojecten, door enkele Supersparks aan uw sites toe te voegen.

Website: supersparks.io

