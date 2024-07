SUPERMACHINE is een op AI gebaseerde tool voor het genereren van afbeeldingen waarmee gebruikers snel en eenvoudig afbeeldingen kunnen genereren voor een breed scala aan toepassingen. Het maakt gebruik van de kracht van de nieuwste AI-technologie, waardoor gebruikers binnen enkele seconden unieke afbeeldingen kunnen maken van slechts een paar woorden of zinsdelen. De afbeeldingen kunnen worden gebruikt voor blogposts, thumbnails voor YouTube-video's, NFT-ideeën, mode- of architectuurprototyping en meer. De tool biedt ook toegang tot twee openbare databases met AI-afbeeldingen, evenals aanwijzingen om ideeën te genereren. Bovendien kunnen gebruikers afbeeldingen downloaden in hun account. Het gebruik van SUPERMACHINE is snel, efficiënt en betaalbaar en vereist geen dure GPU's of hardware. Het is gemakkelijk om aan de slag te gaan: voer gewoon een zin of zin in een vak in en klik op genereren. In minder dan 15 seconden kunnen gebruikers een beeld krijgen en zich laten inspireren door de mogelijkheden.

Website: supermachine.art

