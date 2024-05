Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Sully.ai is een alles-in-één AI-medische assistent die is ontworpen om artsen tijd te besparen door hen te helpen met tijdrovende taken die vóór, tijdens en na patiëntenbezoeken worden uitgevoerd.

Website: sully.ai

