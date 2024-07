Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

StreetArtNews, opgericht in 2009 door Rom Levy, is een vooraanstaande publicatie gewijd aan stedelijke kunst en biedt uitgebreide berichtgeving over straatkunst, graffiti en aanverwante culturele bewegingen. Als de definitieve gids voor de straatkunstwereld biedt het nieuws, tentoonstellingsrecensies, interviews met kunstenaars en diepgaande analyses. De redactie, onder leiding van Levy als hoofdredacteur, heeft het platform ontwikkeld tot een vertrouwde bron voor zowel kunstliefhebbers als professionals.

Website: streetartnews.net

