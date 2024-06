XR Books - Custom Story Creator is een AI-gestuurd platform dat zich richt op het creëren van op maat gemaakte graphic novels. Het platform maakt gebruik van GPT-4- en Stable Diffusion-modellen om unieke visuele verhalen te genereren op basis van door de gebruiker aangeleverde tekstprompts, waardoor gebruikers unieke strips of anime kunnen maken zonder de noodzaak van technische of ontwerpvaardigheden. Met XR Books kunnen gebruikers zich onderdompelen in door AI vervaardigde anime- en stripboeken, waardoor de grenzeloze wereld van gepersonaliseerde graphic novels wordt ontgrendeld. Het platform biedt verschillende opties om de gegenereerde graphic novels aan te passen, waaronder het toevoegen van nieuwe hoofdstukken aan bestaande romans of het vervangen of bijwerken van reeds bestaande hoofdstukken. XR Books biedt zowel gratis als betaalde abonnementen, waarbij het gratis abonnement beperkte toegang biedt tot de door AI gegenereerde functies van het platform en geavanceerde aanpassingsopties die beschikbaar zijn in de betaalde abonnementen. Gebruikers kunnen hun gegenereerde graphic novels in hun account opslaan of naar verschillende formaten exporteren, zoals PDF- of afbeeldingsbestanden, zodat ze eenvoudig kunnen worden gedeeld en afgedrukt. Het platform biedt momenteel anime, stripboeken en kinderverhalen aan, en binnenkort komt de manga-optie. Het platform biedt ook een gedeelte met veelgestelde vragen (FAQ), waar gebruikers antwoorden op veelgestelde vragen kunnen vinden of via e-mail contact kunnen opnemen met het ondersteuningsteam voor aanvullende hulp. Over het geheel genomen is XR Books - Custom Story Creator een effectief hulpmiddel voor verhalenliefhebbers die unieke grafische verhalen willen creëren met behulp van AI.

Website: customstorycreator.com

