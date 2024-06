Stacktape is een DevOps-vrij raamwerk voor cloudontwikkeling. Het werkt bovenop AWS en integreert andere populaire cloudserviceproviders (zoals MongoDb Atlas). Het stelt elke (zelfs junior) ontwikkelaar in staat productietoepassingen te ontwikkelen, implementeren en uitvoeren. Het automatiseert het infrastructuurbeheer, het verpakken van broncodes, implementaties en nog veel meer. In tegenstelling tot andere oplossingen is Stacktape tegelijkertijd krachtig (zoals AWS CloudFormation of Terraform) en gebruiksvriendelijk (zoals Heroku of Firebase). Het elimineert onder andere de behoefte aan toegewijde DevOps/Cloud-experts en maakt ontwikkelaars productiever.

Website: stacktape.com

