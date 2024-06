Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

SQLite Cloud biedt een eenvoudige manier om SQLite-databases voor één gebruiker te delen met de cloud. We bieden bedrijfsfuncties zoals geavanceerde schaaloplossingen, continue back-up, ACID-compatibel over meerdere knooppunten (en meerdere zones), pub/sub-mogelijkheden, krachtige toegangscontrole voor gebruikers/rollen en een op javascript gebaseerde programmeertaal om de ingebouwde SQL uit te breiden taal en commando's. Alle functies zijn beschikbaar via een eenvoudig te gebruiken webbeheerdersdashboard.

Website: sqlitecloud.io

