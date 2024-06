Speeko is een app die met behulp van AI van je een superster probeert te maken in het openbaar. Maar niet elke openbare spreker wil hetzelfde of heeft dezelfde problemen die hem ervan weerhouden zijn doelen te bereiken. Speeko maakt gebruik van doelgerichte onboarding om voor elk van hun gebruikers een persoonlijk leerplan te creëren, zodat hun product klaar is om snel zinvolle resultaten te produceren. Het begint met het vragen aan gebruikers waarvoor ze deze app gebruiken: werk, school of persoonlijke groei.

Website: speeko.co

