SoundCommerce werd in 2018 in Seattle opgericht door Amazon en veteranen uit de digitale handel die geloven dat elke organisatie ‘zou moeten kunnen denken en handelen als Amazon’. SoundCommerce is een retaildataplatform dat de volwassenheid van bedrijven en data versnelt, zodat u beslissingen kunt nemen die tot winstgevende groei leiden. Ons platform – gebouwd voor retailers van elke omvang of complexiteit – transformeert uw unieke data-infrastructuur in een gebruiksvriendelijke omgeving zonder code die voor iedereen toegankelijk is – geen ingenieursdiploma vereist. Het beste van alles is dat u de mogelijkheid heeft om actie te ondernemen vanuit het SoundCommerce-platform of om de gegevens over te zetten naar een van de apps die u al gebruikt en daar actie te ondernemen. Met SoundCommerce hebben retailers het vertrouwen dat elke beslissing en elke dollar winstgevende groei stimuleert. Onze klanten (waaronder Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers en meer) stappen over van op inkomsten gebaseerde achterblijvende indicatoren naar op winst gebaseerde voorspellende indicatoren met behulp van het SoundCommerce-platform.

Website: soundcommerce.com

