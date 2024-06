Sonnant is een intuïtief platform voor het genereren en beheren van content dat wordt gebruikt door omroepen, podcasters en radiostations over de hele wereld. We creëren waarde voor onze klanten via onze baanbrekende AI-oplossingen. Elke dag maximaliseert Sonnant automatisch de advertentieopbrengsten voor duizenden uren aan audio- en video-inhoud. Tegelijkertijd worden goedkope handmatige werknemerstaken vervangen door naadloze workflowautomatisering. Wat volgt zijn tijd- en kostenbesparingen en een krachtige digitale ervaring. Ons gecentraliseerde platform biedt voordelen waar uw team deze het meest nodig heeft. Automatisering bespaart productieteams tijd en geld, verkoop- en marketingteams ontsluiten klanttevredenheid en extra partnerinkomsten door een verbeterd bereik en advertentierendement, terwijl de betrokkenheid van het publiek wordt vergroot door personalisatie. Bekijk onze blog voor bruikbare praktijkvoorbeelden in de sector: https://sonnant.com/blog/

Website: sonnant.com

