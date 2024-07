socra is een AI-aangedreven platform voor het stellen en bereiken van persoonlijke doelen. Het platform biedt een verscheidenheid aan tools waarmee gebruikers hun doelen kunnen organiseren en plannen, verbinding kunnen maken met een ondersteunende gemeenschap en begeleiding op maat kunnen krijgen van hun persoonlijke AI-coach, Socrates. Gebruikers kunnen doelen opsplitsen in beheersbare stappen met behulp van Socra's 'Reizen'-functie en hun voortgang in de richting van het bereiken ervan volgen. Bovendien is het platform van plan om in de toekomst geavanceerde tools te introduceren voor het slim bijhouden van voortgang en het opbouwen van gemeenschappen. socra legt sterk de nadruk op gegevensprivacy en maakt gebruik van OpenAI om de veiligheid van de informatie van zijn gebruikers te garanderen. Gebruikers krijgen een dynamische hoeveelheid dagelijks AI-gebruik toegewezen, die verandert op basis van systeemgebruik, en kunnen hun AI-capaciteit vergroten door zich te abonneren op premium- of pro-niveaus. Over het geheel genomen is socra ideaal voor individuen die AI-technologie willen inzetten om georganiseerd en productief te blijven en op weg naar succes te blijven, en die kunnen profiteren van de steun van een gemeenschap.

Website: socra.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan socra AI. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.