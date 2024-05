Wij bieden contactcenteroplossingen, inclusief klantenservice en marketing. Ons productaanbod omvat AI Chatbot, Live Chat, Voice, Ticketing. We streven ernaar een omnichannel en intelligente oplossing te leveren, die naadloze klantinteracties via verschillende kanalen garandeert. We hebben opmerkelijke klanten zoals Samsung, OPPO, DFS, Philips, J&T en Air Liquide. Daarnaast hebben we partnerschappen opgebouwd met industriegiganten als AWS, Alibaba Cloud en Meta. We willen bedrijven in staat stellen betere klantervaringen en hogere tevredenheidsniveaus te bereiken. Door het bieden van geavanceerde oplossingen hopen we het succes van onze klanten wereldwijd te vergroten.

Website: sobot.io

