SnapshotAI is een door AI aangedreven tool waarmee gebruikers unieke, door AI gegenereerde afbeeldingen, profielfoto's en avatars kunnen maken. Gebruikers leveren vier van hun beste selfies aan, waarmee de tool een op maat gemaakt AI-model voor de gebruiker traint. De AI transformeert deze afbeeldingen in een reeks profielfoto's of avatars in verschillende stijlen (56+ gerapporteerd). Deze dienst maakt een brede artistieke diversiteit mogelijk, waarbij selfies en andere onderwerpfoto's worden omgezet in op AI gebaseerde kunstwerken. Deze afbeeldingen zijn bij uitstek geschikt om de persoonlijke of zakelijke branding op sociale media te versterken. SnapshotAI biedt ook verschillende resolutieopties voor gegenereerde afbeeldingen, waaronder standaardresoluties die geschikt zijn voor online gebruik en hoogwaardige 4K-resoluties die ideaal zijn voor afdrukken. Daarnaast kunnen gebruikers kiezen voor een 'studio render'-pakket waarbij een speciale studio render-afbeelding is inbegrepen. SnapshotAI vergemakkelijkt ook het geven van geschenken met een digitaal vouchersysteem waarmee gebruikers aangepaste afbeeldingssets aan anderen kunnen geven.

Website: snapshotai.com

