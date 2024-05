SmatBot, een dochteronderneming van ByteQuark Solutions, is een toonaangevende speler in de AI-aangedreven chatbotindustrie met een wereldwijde aanwezigheid in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en India met meer dan 5000 actieve gebruikers. Ons omnichannel, meertalige (meer dan 50 talen) AI Chatbot-platform is een eenvoudig te gebruiken, coderingsvrije, functierijke tool die directe, realtime ondersteuning biedt via verschillende kanalen (website, mobiele app, Messenger, Instagram, WhatsApp, enz). Enkele van onze mogelijkheden zijn onder meer: ​​✅ Leads genereren, ✅ Klantenondersteuning, ✅ Veelgestelde vragen beantwoorden, ✅ Livechat ✅ Whatsapp-marketing en promotionele berichten ✅ OCR-scannen, ✅ E-mail- en sms-OTP-validatie ✅ Adwords-tracking, ✅ Intent mapping ✅ Contextgebaseerde automatisering Beste voor : ✅ D2C e-commerce, ✅ Onderwijs ✅ Logistiek ✅ Vastgoed ✅ Horeca ✅ Gezondheidszorg ✅ Fintech

Website: smatbot.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan SmatBot. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.