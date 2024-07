idesPilot is een door AI aangedreven presentatietool waarmee u direct professionele presentaties en diavoorstellingen kunt maken. Voer eenvoudig een onderwerp in en de AI van SlidesPilot genereert binnen enkele seconden goed gestructureerde dia's. Met de vele prachtige sjablonen waaruit u kunt kiezen, kunt u snel verzorgde presentaties maken voor werk, school of persoonlijk gebruik. SlidesPilot is compatibel met zowel Google Slides als PowerPoint.

Website: slidespilot.com

