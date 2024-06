De missie van Slater is om Webflowers te helpen aangepaste code zo gemakkelijk en pijnloos mogelijk te maken. * Aangepaste code: Hoewel Webflow een groot aantal opties biedt voor niet-codeerders, staat de architectuur ervan niet altijd een naadloze integratie van aangepaste code toe. Deze scheiding is weliswaar noodzakelijk voor de stabiliteit, maar beperkt diep maatwerk. * Functionaliteit: Ondanks zijn robuustheid heeft Webflow niet alle antwoorden. Het kan zijn dat aan sommige specifieke behoeften, zowel esthetisch als functioneel, niet wordt voldaan door de interne tools van het platform. * Compatibiliteit: elke Webflow-update brengt een aantal nieuwe functies met zich mee. Maar dit betekent ook dat maatwerkcode moet worden herzien en aangepast, zodat de functionaliteit intact blijft. * Beveiliging: het toevoegen van externe code is altijd riskant. Elke lijn moet nauwkeurig worden onderzocht om ervoor te zorgen dat er geen achterdeurtjes of kwetsbaarheden worden geïntroduceerd. * Expertise: Webflow is ontworpen om toegankelijk te zijn, maar het toevoegen van aangepaste code vereist een zekere mate van expertise. Een fout kan de integriteit van de site in gevaar brengen. * Codevolume: de kwantitatieve beperkingen van Webflow op het toevoegen van code kunnen soms de ambities van zelfs de meest gedurfde ontwikkelaars belemmeren. * Codeverificatie: de testfase is cruciaal voor elk project. De verplichting om de site voor elke test te publiceren kan tijdrovend en ontmoedigend zijn, vooral tijdens de migratiefase.

Website: slater.app

