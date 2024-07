SlashDreamer is een AI-tool die het genereren van afbeeldingen rechtstreeks binnen het Notion-platform mogelijk maakt. Deze tool is voornamelijk ontworpen om de visuele aantrekkingskracht van uw Notion-pagina's te verrijken door on-demand afbeeldingen te maken op basis van door de gebruiker aangeleverde aanwijzingen. De functionaliteit wordt opgeroepen via een speciaal commando '/dream', gevolgd door de beschrijving van de vereiste afbeelding. Dit vraagt ​​SlashDreamer om een ​​geschikte illustratie te genereren en deze onder de tekst van de gebruiker in te voegen. Het proces eindigt zodra de beschrijving voltooid is, gemarkeerd door de aanwezigheid van een punt. Het doel van de tool is om het genereren van afbeeldingen naadloos te integreren met Notion, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel wordt voor gebruikers die visueel gedetailleerde en beschrijvende pagina's willen maken. Het is vermeldenswaard dat SlashDreamer de geschreven aanwijzingen vervangt door de door AI gegenereerde afbeeldingen, rechtstreeks in de Notion-interface. Aan de technische kant maakt SlashDreamer gebruik van geavanceerde machine learning-modellen, waaronder Stable Diffusion en Dalle-E, om afbeeldingen te genereren. Hoewel de service wordt betaald om de computerkosten te dekken, blijven de rechten op de gegenereerde afbeeldingen behouden door de gebruiker volgens de voorwaarden van Stable Diffusion.

Website: slashdreamer.com

