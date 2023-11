Satish Sir werkt er via Learn More Pro aan om basis- tot gevorderde informatie over software en hardware gerelateerd aan het computerveld aan de mensen te bieden via zijn cursussen tegen minimale kosten. Satish Sir heeft ongeveer 16 jaar ervaring in lesgeven op het gebied van computers, waarin hij gedurende 14 jaar computeronderwijs heeft gegeven aan meer dan 40.000 studenten in een offline computerinstituut en aan meer dan 65.000 studenten via zijn online Learn More Pro. Heb het werk van het geven gedaan.

Website: skillcourse.in

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan skillcourse. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.