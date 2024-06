Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

SinkIn is een platform dat op maat gemaakte stabiele diffusiemodellen host en een ultramoderne infrastructuur biedt om modelmakers te ondersteunen. Hiermee kunnen gebruikers inloggen met Google, e-mailen of uitloggen. Het biedt gebruikers ook credits om modellen te kopen, en een deel van het loon gaat naar de makers van modellen om hun werk te ondersteunen. Momenteel host SinkIn zes modellen, namelijk DreamShaper 3.3, DeDelicate, AniReal, MAGIFACTORY t-shirt diffusie, Realistic Vision V1.2 en Suzumehachi, met een totaal van respectievelijk 2645, 435, 138, 123, 77 en 46 runs. Het platform stelt gebruikers in staat de modellen te bekijken en te kopen, en biedt modelmakers een platform om inkomsten te genereren met hun werk.

Website: sinkin.ai

