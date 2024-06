Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Simple Icons is een verzameling gratis SVG-pictogrammen voor populaire merken en services. Het biedt een grote bibliotheek met meer dan 3.195 pictogrammen die gemakkelijk in verschillende projecten kunnen worden gebruikt. De pictogrammen kunnen worden gedownload in SVG-, gekleurde SVG- en PDF-formaten. De website bevat ook merkrichtlijnen voor sommige pictogrammen, die richtlijnen bieden voor correct gebruik en richtlijnen.

Website: simpleicons.org

