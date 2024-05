Simpl is het toonaangevende 1-tap-kassanetwerk van India, bedoeld om betalingen onzichtbaar en geld intelligent te maken. Het zet zich in voor de vereenvoudiging en democratisering van de digitale transformatie in de betalingsruimte. Als India’s belangrijkste platform voor consumentenervaring heeft Simpl de missie om verkopers in staat te stellen vertrouwde relaties met klanten op te bouwen, transactie voor transactie. Met meer dan 26.000 beschikbare verkopers en miljoenen vertrouwde gebruikers in heel India, wil Simpl een inclusieve digitale betalingservaring voor India creëren die het vertrouwen tussen verkopers en hun klanten versterkt en bevordert. Simpl biedt een full-stack oplossing voor e-commerce-conversie. Het stelt verkopers in staat klanten met 1 tik af te rekenen, kopersbescherming en de mogelijkheid om later te betalen te bieden, zodat ze zich veilig en vertrouwd kunnen voelen tijdens het online winkelen. Via Simpl kunnen verkopers consumenten een gemakkelijke, veilige en intuïtieve gebruikerservaring bieden.

Website: getsimpl.com

