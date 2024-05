SignalZen is een livechatoplossing voor uw website waarmee u rechtstreeks vanuit Slack met uw websitebezoekers kunt praten. Door een account aan te maken bij SignalZen en een klein stukje HTML-code in de code van uw website in te voegen, ontvangt u online chatsessies van uw klanten op Slack. Met deze Slack-app kunt u in realtime en op twee manieren met de bezoekers van uw website praten: via speciale chatkanalen of threads in één kanaal.

Website: signalzen.com

