Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Met slechts één klik een volledige Windows-pc. Shadow PC is een krachtige Windows-pc die u op afstand kunt openen via een app of een browser. Ga aan de slag met onze nieuwe aanbiedingen met verbeterde mogelijkheden.

Categorieën : Productivity Gamestreamingdiensten

Website: shadow.tech

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Shadow PC. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.