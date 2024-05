Sequin is de eerste debetkaart die is ontworpen om vrouwen te belonen waar we geld uitgeven met tot wel 6% cashback op schoonheidssalons, drogisterijen, sportscholen, lokale salons en meer! Kaarthouders krijgen toegang tot controles met hoge rente, financiële educatie en een gemeenschap van ambitieuze vrouwen. Bovendien is elke paillettenkaart gepersonaliseerd met een geldmantra!

Website: sequincard.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Sequin. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.