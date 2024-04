Sellular is een verkoopbetrokkenheidsplatform dat is ontworpen voor snelgroeiende en middelgrote bedrijven. Met Sellular kunnen SDR's en AE's sneller meer deals binnenhalen. Leiders kunnen gerust zijn in de wetenschap dat ze alle vereiste gegevens voor het bedrijf vastleggen in Salesforce CRM, en krijgen volledig inzicht in al hun deals. Ervaar een platform dat eenvoudig te implementeren is, met flexibele contractvoorwaarden, geweldige prijzen en een fenomenale klantenservice.

Categorieën :

Website: sellular.com

