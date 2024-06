Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Probleem: 3D-software op professioneel niveau is moeilijk te leren, terwijl software op instapniveau traag en beperkt is. En beide hebben meerdere programma's nodig om de 3D-printklus te klaren. De oplossing SelfCAD biedt mogelijkheden op professioneel niveau, is gemakkelijk te leren, snel en vereist geen extra programma's om een ​​3D-printopdracht uit te voeren. SelfCAD doet hetzelfde voor de 3D CAD-industrie als Wix voor de webontwerpindustrie en Canva voor de grafische ontwerpindustrie. Doelmarkten Gemiddelde gebruikers van 3D-modellering, B2C en B2B2C Oprichters Aaron Breuer - Oprichter en president George Weinberger CEO

Website: selfcad.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan SelfCAD. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.