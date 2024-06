Search Engine Watch, opgericht in 1997, is een van 's werelds langstlopende bronnen in de zoekindustrie en is een zusterpublicatie van ClickZ. We helpen onze community van meer dan drie miljoen senior marketeers bij het navigeren door het dynamische zoeklandschap en halen zakelijke waarde uit zoekmarketingdisciplines. Met een inhoudspakket dat zich uitstrekt over casestudy's, commentaren van influencers, podcasts, webinars en evenementen, werken we samen met marktleiders om inzichten en praktische toepassingen van SEO, zoekervaring en zoekmarketing te delen die merkstrategieën informeren. Search Engine Watch beschikt over een erfenis van expertise in de zoeksector en wordt door Matt Cutts van Google ‘een must-read’ genoemd en door Tim Mayer van Yahoo de ‘meest gezaghebbende bron op het gebied van zoeken.

Website: searchenginewatch.com

