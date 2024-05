Scratchpay is een financiële dienst die wordt aangeboden door Scratch Financial, Inc. en die hun werklasten host op de openbare cloudinfrastructuur van Google Cloud Platform (GCP). Scratchpay is een Amerikaanse startup die leningen verstrekt aan particulieren voor medische zorg (aanvankelijk van huisdier en nu uitgebreid naar persoon). Het bedrijf is volledig geïntegreerd op GCP en heeft een ondersteuningsplan en services van Google. Scratchpay host alle diensten in GCP Cloud en de oplossing is al enkele jaren publiekelijk in productie. Het bedrijf verbetert voortdurend het serviceaanbod. Er worden veel verschillende GCP-services actief gebruikt en andere worden geëvalueerd. Scratchpay heeft een deskundig intern team dat werkt aan softwareontwikkeling, data-analyse en bedrijfsontwikkeling. Het bedrijf heeft ook interne teamleden die gespecialiseerd zijn in informatiebeveiliging, maar er zijn geen toegewijde GCP- of andere cloud computing-experts in het team. Altijd geïnteresseerd in het verbeteren van hun gebruik van GCP-services volgens best practices en met een focus op beveiliging en optimalisatie, was Scratchpay op zoek naar een beveiligingsbeoordeling uitgevoerd door een GCP-expertconsultant.

Website: scratchpay.com

