SciAstra is het baanbrekende platform in India dat studenten helpt een carrière in wetenschap en onderzoek na te streven. SciAstra gaat over passie voor wetenschap, het bevorderen van een diepe waardering voor onderzoek, het cultiveren van een wetenschappelijke mentaliteit en het voeden van kritische denkvaardigheden bij studenten. SciAstra is opgericht door voormalige onderzoekers met een missie om de volgende generatie te begeleiden, omdat er geen platform was om studenten te helpen.

Website: sciastra.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan SciAstra. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.