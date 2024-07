Scene One is online software voor het schrijven van romans en boeken. Het beschikt over een eenvoudige, intuïtieve teksteditor en beheert al uw schrijfscènes en projecten. De software werkt op verschillende apparaten, waaronder desktop, laptop, tablet en telefoon, waardoor gebruikers naadloos tussen apparaten kunnen schakelen. Het werkt in een webbrowser en vereist geen extra installatie op uw apparaat. Al uw woorden worden veilig opgeslagen in de cloud, waardoor toegankelijkheid vanaf elke locatie wordt gegarandeerd. Scene One biedt verschillende hulpmiddelen voor het schrijven van boeken, waaronder een woordenteller om de voortgang bij te houden en schrijfdoelen te stellen, en een AI-schrijfassistent waarmee gebruikers sneller en duidelijker kunnen schrijven. Daarnaast biedt het een aangepaste wiki-functie voor het bouwen van een wereld, waarbij gebruikers gedetailleerde profielen kunnen maken voor hun verhaalpersonages, items en locaties, en elke vermelding van deze verhaalelementen kunnen volgen. Andere belangrijke functies zijn onder meer de mogelijkheid om manuscripten als PDF of DocX te compileren en te exporteren, storyplanning en revisiebeheer met behulp van de 'Save the Cat! Beat Sheet Manager' en het 'Revisiebord' waarmee gebruikers hun aantekeningen en herinneringen over hele manuscripten of individuele scènes kunnen bijhouden.

Website: sceneone.app

