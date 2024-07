Scarlett Panda is een applicatie die voornamelijk is ontworpen om gepersonaliseerde korte verhalen en educatieve inhoud voor kinderen te creëren. De tool maakt gebruik van AI om aangepaste verhalen te genereren met gekozen namen, verschijningen en universums voor de personages. De applicatie is ontworpen om kinderen te helpen bij het lezen, hun woordenschat uit te breiden en de creativiteit te bevorderen door zichzelf en hun interesses in gevarieerde verhaalomgevingen te visualiseren. Naast het direct genereren van verhalen, biedt het geplande verhalen aangevuld met afbeeldingen van hoge kwaliteit. Extra functies van de applicatie zijn onder meer gepersonaliseerde meditaties, leeravonturen en slaapliedjes. De gemaakte verhalen kunnen rechtstreeks in de app worden gebruikt, of ze kunnen worden omgezet in verhalenboeken in lang formaat, zodat ze digitaal kunnen worden bekeken of afgedrukt. De tool maakt de personalisatie van maximaal vier tekens, een groot aantal afbeeldingen en gepersonaliseerde notities mogelijk en ondersteunt 74 talen. Een op abonnementen gebaseerde laag ontgrendelt toegang tot meer geavanceerde functies

Website: scarlettpanda.com

