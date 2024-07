ScanFlow is een AI-scannertool ontworpen voor slimme apparaten die gegevensvastlegging en workflowautomatisering mogelijk maakt. Het biedt een reeks functies voor realtime inzichten en workflowefficiëntie. De tool omvat verschillende scanmogelijkheden, zoals het scannen van tekst, het scannen van streepjescodes/QR-codes, het scannen van ID's, het scannen van de zijwanden van de banden, het scannen van VIN's en het scannen van componentnummers. Met tekstscannen kunnen gebruikers alfanumerieke tekstcombinaties in één keer scannen. De functie voor het scannen van streepjescodes/QR-codes maakt hoogwaardig scannen van streepjescodes mogelijk op elk smart device, terwijl de functie voor het scannen van ID's real-time gegevensextractie mogelijk maakt uit identiteitsdocumenten van klanten, zoals paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen. ScanFlow biedt ook extra functionaliteiten zoals self-checkout, drone-scanning, tracking van de lopende band, voorraadbeheer, patiëntregistratie en -verificatie, KYC-verificatie en paspoortscanning. Deze functies zijn geschikt voor een breed scala aan industrieën en gebruiksscenario's, waaronder detailhandel, gezondheidszorg en logistiek. De tool bevordert een naadloze integratie met bestaande systemen via zijn integratiemogelijkheden, en biedt middelen en ondersteuning voor ontwikkelaars voor een soepele implementatie. Prijsgegevens zijn beschikbaar op de ScanFlow-website, samen met een inlogportaal waarmee gebruikers toegang krijgen tot hun accounts. Voor vragen of ondersteuning kunnen gebruikers contact opnemen met het ScanFlow-team via de verstrekte contactgegevens. Over het geheel genomen is ScanFlow een uitgebreide AI-scannertool die slimme apparaten voorziet van krachtige mogelijkheden voor het vastleggen van gegevens, wat leidt tot verbeterde workflowautomatisering en efficiëntie in verschillende industrieën.

Website: scanflow.ai

