SAP Concur (voorheen Concur Technologies) is een Amerikaans SaaS-bedrijf dat reis- en onkostenbeheerdiensten levert aan bedrijven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bellevue, Washington. SAP SE stemde ermee in om Concur Technologies in september 2014 over te nemen voor $ 8,3 miljard. De deal werd in december 2014 afgerond.

Website: concursolutions.com

