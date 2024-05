SALIDO is het Restaurant OS, een enkel platform dat uw restaurantactiviteiten onder één login verenigt. Of u nu een enkele operator of een operator met meerdere eenheden bent, wij hanteren een aanpak op ondernemingsniveau om al uw activiteiten te stroomlijnen. SALIDO is opgericht met het beste belang van restaurantuitbaters in gedachten. Wij willen dat u zich kunt concentreren op wat voor u het belangrijkst is: uw klanten. Laat de rest aan ons over.

Categorieën : Business Restaurantkassasystemen

Website: salido.com

