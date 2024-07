Rosebud is een platform waarmee je van beschrijving naar code naar game kunt gaan. Beschrijf eenvoudig de videogame die u wilt maken voor onze AI, en deze zal de code voor u ontwikkelen. Je game is browsergebaseerd, zodat je deze direct met vrienden kunt delen. Rosebud biedt drie projecttypen: 3D, 2D en Voxel. U kunt in elk van deze programma's een geheel nieuwe codebasis genereren via aanwijzingen, of u kunt eenvoudiger beginnen door een bestaand project te klonen. Een eenvoudige manier om aan Rosebud te denken is ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, omdat het je een chatinterface voor de editor geeft waar je het spel kunt beschrijven om de code te genereren; Midjourney, omdat je in Rosebud assets kunt genereren die je in je games kunt gebruiken; en Replit, omdat Rosebud een browsergebaseerde code-editor bevat waarmee je je game direct kunt implementeren. Gebruikers hebben op Rosebud een breed scala aan games gemaakt, waaronder top-down RPG's, AI-metgezellen en 3D-hindernisbanen, allemaal binnen een paar uur en soms minuten.

Website: rosebud.ai

