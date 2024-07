RoomGPT is een AI-aangedreven interieurontwerpplatform waarmee gebruikers elke kamer virtueel opnieuw kunnen ontwerpen en transformeren met slechts één enkele foto. De belangrijkste kenmerken zijn onder meer: * Ontwerp uw kamers opnieuw door een foto te uploaden en te experimenteren met verschillende ontwerpstijlen en lay-outs. Het platform wordt aangedreven door geavanceerde AI-technologie. * Meer dan 2 miljoen mensen hebben RoomGPT gebruikt om hun huis opnieuw te ontwerpen, waarbij velen de tool prijzen vanwege het gebruiksgemak en de effectiviteit ervan. * Getuigenissen van gebruikers benadrukken hoe RoomGPT helpt bij besluiteloosheid bij het inrichten, u in staat stelt kamers in verschillende thema's te bekijken voordat u gaat renoveren, en een geweldige AI-aangedreven "kamerfoto-reimaginer" biedt. * Het platform is gemaakt door Hassan ( [email protected] ) en wordt mogelijk gemaakt door Replicate- en Bytescale AI-technologieën. * RoomGPT heeft tot doel het interieurontwerpproces te vereenvoudigen door gebruik te maken van de kracht van AI, zodat gebruikers eenvoudig kunnen experimenteren met verschillende ontwerpstijlen en veranderingen in hun ruimtes kunnen visualiseren.