Roomex is het reis- en onkostenplatform dat is gebouwd voor bedrijven met mobiele medewerkers. Ons platform biedt het breedste netwerk aan hotels, B&B's, appartementen en meer, met exclusieve Roomex-tarieven en accommodatiemogelijkheden afgestemd op crew, projectwerk en lange verblijven. Met een toonaangevende Net Promoter Score van 52 zorgt ons toegewijde klantenserviceteam ervoor dat elke reis die via Roomex wordt geboekt perfect aansluit bij de behoeften van onze klanten. Bovendien stelt RoomexPay bedrijven in staat hun uitgaven gemakkelijk te beheren. Met geconsolideerde facturering, kosten na het afrekenen en gratis annuleren, neemt Roomex het werk uit het personeelsverkeer.

Website: roomex.com

