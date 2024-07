Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

RocketAI is een SaaS-platform dat AI gebruikt om productafbeeldingen te verbeteren en nieuwe ontwerpconcepten voor e-commercebedrijven te genereren. Het maakt het voor bedrijven mogelijk om hun productafbeeldingen te verbeteren met achtergronden en context die de conversie binnen enkele seconden verhogen. RocketAI biedt een gebruiksvriendelijke webinterface voor het maken en bewerken van gepersonaliseerde productafbeeldingen, het genereren van productvariaties in nieuwe kleuren, stijlen en maten, en het verbeteren van beeldhoeken, belichting en instellingen om de marketing- en verkoopconversie te stimuleren. Het platform biedt twee abonnementen – Standard en Enterprise – afhankelijk van de vereisten van de e-commercesector. Met het standaardabonnement zijn maximaal 25 aangepaste modellen mogelijk met behulp van productafbeeldingen, terwijl het Enterprise-abonnement het mogelijk maakt modellen zonder beperkingen te verfijnen en meerdere gebruikers inclusief ondersteuning biedt. Met RocketAI kunnen bedrijven AI inzetten om uren aan onderzoeks- en ontwerptijd te besparen en hun creatieve taken een boost te geven.

Website: rocketai.io

