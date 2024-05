Alternatieven - ROAR

Blippbuilder

De eenvoudige maar krachtige manier om AR te creëren is met Blippbuilder. De ontwerptool is gemakkelijk te leren en stelt u in staat een laag interactiviteit toe te voegen aan uw drukwerk, van een poster tot een gedrukte advertentie, een evenementenstand of een boek. Breng het tot leven met animatie...