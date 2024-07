RivetAI is een AI-aangedreven workflowplatform dat is ontworpen om het pre-productieproces voor schrijvers, producenten en regisseurs te stroomlijnen. Het biedt een reeks geavanceerde functies om het volledige potentieel van scenario's te ontsluiten en te helpen bij het creëren van geweldige inhoud. Een van de belangrijkste kenmerken is de geautomatiseerde scriptdekking, die een gedetailleerde analyse van een scenario biedt, inclusief een beknopte logline, samenvatting, constructief commentaar, vergelijkbare werken, genres en een objectieve beoordelingsrubriek. Het platform biedt ook een functie voor het samenvatten van scenario's, waarmee complexe verhalen worden vereenvoudigd door begrijpelijke momentopnamen van scripts te genereren die de belangrijkste plotpunten en ontwikkelingen belichten. De karakteranalysefunctie van RivetAI biedt gedetailleerde beschrijvingen en inzichten in karakters, wat helpt bij castingbeslissingen en karakterontwikkeling. De door AI ondersteunde budgetteringstool helpt bij de financiële planning door rechtstreeks vanuit het scenario uitgebreide budgetschattingen op de bovenste plaat te genereren. Bovendien kunnen er efficiënte opnameschema's worden gegenereerd op basis van het script, waardoor de toewijzing van middelen wordt geoptimaliseerd en logistieke rompslomp wordt verminderd. Het platform geeft prioriteit aan beveiliging met de modernste functies om creatief werk en vertrouwelijke informatie te beschermen. Het ondersteunt scripts in meerdere talen, inclusief maar niet beperkt tot Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Arabisch, Chinees en Telugu. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende plannen, waaronder het bètaplan, dat door AI aangedreven verslaggevingsrapporten, samenvattingen van scenario's, uitsplitsingskaarten voor personages, uitsplitsingen van geschatte budgetten, geautomatiseerde opnameschema's en pdf-exports van alle rapporten omvat. Het platform biedt ook functies voor gebruikersuitnodigingen en samenwerking aan projecten, samen met klantenserviceondersteuning. RivetAI heeft tot doel creativiteit de vrije loop te laten door tools te bieden die het zware werk aankunnen, waardoor schrijvers zich kunnen concentreren op schrijven en producenten zich kunnen concentreren op het produceren van boeiende inhoud.

Website: rivetai.com

