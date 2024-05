Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Met Rio kunnen gebruikers binnen 5 minuten of minder crypto en stablecoins kopen en verkopen, met behulp van lokale betaalmethoden in LATAM. We hebben eenvoudige betalings-API's en een iFrame gebouwd, zodat bedrijven deze kunnen integreren en betere en efficiëntere producten voor LATAM-gebruikers kunnen creëren (bijvoorbeeld grensoverschrijdende betalingen, portemonnees, overboekingen, enz.).

Website: riotransfer.co

