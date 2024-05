Ricerca PEC

RicercaPEC is een online service waarmee gebruikers snel en eenvoudig de Certified Electronic Mail (PEC)-adressen van bedrijven en professionals in Italië kunnen vinden. Het is gepositioneerd als het eerste technologische platform in Italië dat zich toelegt op PEC-zoeken. De belangrijkste kenmerken en mogelijkheden van RicercaPEC zijn onder meer: * Single PEC Search: Gebruikers kunnen een BTW-nummer (P.IVA) van een bedrijf of professional invoeren en het platform zal het bijbehorende PEC-adres zoeken en weergeven. * Bulk-PEC-zoekopdracht: gebruikers kunnen een CSV-bestand uploaden met een lijst met BTW-nummers, en het platform zal automatisch de PEC-adressen zoeken en verstrekken voor alle vermelde entiteiten. * Zoekgeschiedenis: Geregistreerde gebruikers kunnen hun eerdere PEC-zoekgeschiedenis openen en exporteren, waardoor ze eenvoudig gegevens kunnen bijhouden en raadplegen. * Nauwkeurigheid: RicercaPEC beweert officiële overheidsbronnen te gebruiken om nauwkeurige en actuele PEC-informatie te verstrekken aan bedrijven en professionals in Italië. * Eenvoud en efficiëntie: het platform heeft een gebruiksvriendelijke interface en is bedoeld om tijd te besparen door snelle PEC-zoekopdrachten mogelijk te maken, zowel voor individuele als voor meerdere entiteiten. Enkele belangrijke voordelen die door RicercaPEC worden benadrukt, zijn onder meer: * Tijdbesparend: de zoekfunctionaliteit van het platform is ontworpen om snel en efficiënt te zijn, vooral bij bulkzoekopdrachten. * Uitgebreid: RicercaPEC beweert de afgelopen 12 maanden meer dan 1.000 klanten te hebben bediend en naar meer dan 5.000 PEC-adressen te hebben gezocht. * Handig voor professionals: het platform is bedoeld voor accountants, advocaten en andere professionals die regelmatig toegang nodig hebben tot PEC-informatie. RicercaPEC lijkt een gespecialiseerd platform te zijn dat zich richt op het bieden van een gestroomlijnde en gemakkelijke manier voor gebruikers om snel de PEC-adressen van bedrijven en professionals in Italië te vinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van officiële gegevensbronnen en geavanceerde zoekmogelijkheden.

Website: ricercapec.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Ricerca PEC. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.