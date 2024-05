Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Rezku is het krachtigste verkooppuntsysteem voor restaurants van dit moment en meer. Rezku wordt geleverd met alles wat serviceconcepten voor eten en drinken nodig hebben om hun bedrijf te ontwikkelen, waaronder white label online bestellen, geavanceerde rapportage, voorraadbeheer, online integraties van derden en gecentraliseerd orderbeheer. Rezku zit boordevol functies, inclusief promotietools waarvan bewezen is dat ze uw bedrijfsresultaten een boost geven. Met geavanceerde kortingsbonnen, loyaliteitsvoordelen en spaarpunten, een cadeaubonprogramma en een optionele aangepaste bestelapp voor smartphones. Rezku, het geheime wapen van ervaren restauranthouders, is gebouwd om de echte uitdagingen van het runnen van elk soort bar- en restaurantconcept het hoofd te bieden. Rezku geeft je ongekende kracht en controle die je gewoon zelf moet zien en ervaren.

Categorieën : Business Restaurantkassasystemen

Website: rezku.com

