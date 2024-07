Revoldiv is een op AI gebaseerde tool die speciaal is ontworpen voor het met indrukwekkende nauwkeurigheid converteren van audio- of videobestanden naar tekst. Deze tool is ongelooflijk handig voor het maken van transcripties van verschillende mediabestanden, zoals podcasts, interviews of videogesprekken. Media-inhoud van minder dan twee uur wordt ondersteund in veelgebruikte browsers zoals Chrome en Firefox. Met zijn robuuste AI detecteert Revoldiv spraak, applaus en gejuich in de mediabestanden. Gebruikers kunnen ook transcriptietekst bewerken om de audio dienovereenkomstig te bewerken, waardoor het bewerkingsproces aanzienlijk wordt gestroomlijnd. Revoldiv beschikt over de unieke functionaliteit om opvulwoorden zoals 'eh', 'like' en 'uhh' met een enkele klik te kunnen verwijderen, wat zorgt voor schonere, scherpere inhoud. Bovendien stellen gebruikersvriendelijke functies gebruikers in staat hun inhoud in verschillende formaten te exporteren, projecten of fragmenten te delen via de deelfunctie, en hoofdstukken te creëren voor eenvoudigere navigatie door de inhoud. Extra mogelijkheden strekken zich uit tot commentaar- en discussiefuncties, waardoor gebruikers hun gedachten en reacties op het platform kunnen communiceren. Deze transcriptie- en bewerkingstool ondersteunt ook mediabestanden via een Chrome-extensie en vergemakkelijkt het maken van audiogrammen. Nieuwe functies zoals 'vlagpost' en 'luidsprekers detecteren' voegen een extra laag functionaliteit en gemak toe voor de gebruikerservaring. Het is echter belangrijk op te merken dat bewerkingsfuncties momenteel alleen worden ondersteund op niet-mobiele apparaten.

Website: revoldiv.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Revoldiv. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.