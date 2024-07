Retomagic is een op AI gebaseerde app waarmee gebruikers originele kunstwerken kunnen genereren en de fotokwaliteit kunnen verbeteren. De app maakt gebruik van de allernieuwste technologie om tekstbeschrijvingen om te zetten in visueel verbluffende afbeeldingen. Het biedt gebruikers ook een scala aan creatieve stijlen en opties, van fotorealisme tot Kodak-film. Bovendien kan Retomagic met slechts één tik oude, wazige foto's nieuw leven inblazen in scherpe en heldere HD-beelden. Het wordt zelfs geleverd met een gezichtsreconstructiesysteem dat de kwaliteit van gezichten kan verbeteren. Bovendien kunnen gebruikers hun creaties delen op sociale mediaplatforms, zoals Instagram en TikTok. Retomagic is momenteel gratis te gebruiken, maar er kunnen in de toekomst abonnementsopties zijn.

Website: retomagic.com

