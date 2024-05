Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

RetailMetrix is ​​een volledig data-analyseplatform voor retailers met als missie retailers in staat te stellen waarde uit hun data te halen. We verwerken en slaan verkoop-, arbeids- en klantgegevens op met behulp van de modernste datawarehouse-technologieën. Met onze dashboards en rapporten kunnen retailers gemakkelijk de gegevens vinden die voor hen belangrijk zijn, waardoor ze tijd besparen en betere datagestuurde beslissingen kunnen nemen.

Website: retailmetrix.io

